25 Haziran koronavirüs bilançosu açıklandı
Türkiye'de 25 Haziran koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı ise bin 458 kişi olarak bildirildi.
Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 165 bin 706 oldu. Virüs 21 can daha aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Haziran koronavirüs tablosuna ilişkin değerlendirmesinde, ''Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim.'' ifadelerini kullandı.