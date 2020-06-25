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25 Haziran koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de 25 Haziran koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı ise bin 458 kişi olarak bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 20:51:00 - 2020-06-25 21:02:00
25 Haziran koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 165 bin 706 oldu. Virüs 21 can daha aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Haziran koronavirüs tablosuna ilişkin değerlendirmesinde, ''Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim.'' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Rehavet

Gençler nasılsa etkilenmiyor,hem salgında kontrol altında nasılsa ve hasta olunsa bile hemen iyilestiriyoruz nasılsa onun için çokta mühim değil bu hastalık.bizler size güveniyoruz onun için rahatız.varsin vaka sayısı günlük 5bin olsun ne olacak.
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Imam

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