25 günde gelen çark... Sözcü itiraf etti!

Türkiye dolar kurunun düşmesine rağmen son zamanlarda gıda fiyatlarının artması mağduriyetlere neden oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda fiyatlarını gereksiz artıranlar hakkında işlem yapılacağını ve ağır cezaların geleceğini söyledi.

Türkiye'de vatandaşın hayrına ne varsa ona karşı çıkmayı görev bilen Sözcü ve türevleri de gıda fiyatları üzerinden hükümete yüklendi. Sözcü, bundan 25 gün önce attığı bir manşette, enflasyon nedeniyle gıda fiyatlarının yükseldiğini ileri sürerek AK Parti'yi hedef gösterdi. Fiyat artışlarının gerçek sebebini gizleyen Sözcü, "Enflasyon mutasyona uğradı" diyerek AK Parti'ye yüklendi.

Çark geldi

Bugün ise Sözcü, gıda fiyatlarındaki artışın gerçek sebebini söylerek çark etti. Bugün yayınlanan haberde, fiyatların karaborsada yükseltildiği belirtildi.