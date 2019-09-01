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25 asırlık tarihi taş ocağında klasik müzik ziyafeti

İrlandalı Fidelio Trio grubu Gümüşlük’de bulunan Antik Taş Ocağında konser verdi.

01 Eylül 2019 Pazar 15:36
25 asırlık tarihi taş ocağında klasik müzik ziyafeti

İrlandalı Fidelio Trio grubu Gümüşlük’de bulunan Antik Taş Ocağında konser verdi.


16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, İrlandalı Fidelio Trio’nun Antik Taş Ocağında verdiği muhteşem konserle devam etti. Festival süresince klasik müzikseverlerin merakla beklediği Fidelio Trio,Antik Taş Ocağında izleyici ile buluştu. İrlandalı üç müzisyenden oluşan topluluk, Sunday Times’ın “Virtüöz” olarak adlandırdığı sayılı gruplar arasında yer alıyor. Kemancı Darragh Morgan, Viyolonselci Adi Tal ve Piyanist Mary Dullea’dan oluşan Fidelio Trio, ‘piyano üçlüsü’ türünün en heyecan verici gruplarından biri olarak gösteriliyor.


Fidelio Trio, üç eserle izleyici karşısındaydı


Her zaman farklı ve yeni repertuarlarla izleyici karşısına çıkan trio, çağdaş bestecilere sürekli yeni eser siparişi vererek, bu eserlerin dünya prömiyerini yapmasıyla da öne çıkıyor. Gümüşlük’te 2500 yıllık festival sahnesinde sevilen klasik eserlerin yanı sıra, kendileri için bestelenmiş bir esere de yer veren topluluk, programa Maurice Ravel’in, “Piano Trio in A minor, M. 67” başlıklı eseriyle başladı. İzleyiciden alkış alan İrlandalı trio, bu eserde yer alan, “Modéré”, “Pantoum. Assez vif”, “Passacaille. Trs large” ve “Finale. Animé” adlı bölümleri seslendirdi. Daha sonra İrlandalı çağdaş besteci Donnacha Dennehy’den bir eser seslendiren üçlü, bestecinin, “Bulb” başlıklı yapıtıyla izleyici karşısındaydı. Bu yapıt, Fidelio Trio tarafından Donnacha Dennehy’e sipariş edilerek bestelenmiş bir eser olma özelliğini taşıyordu. Fidelio Trio, programın ikinci yarısında Avusturyalı erken romantik dönem bestecilerden Franz Schubert’in, “Piano Trio in B flat major D898” adlı eserine yer verdi. Dört bölümden oluşan eser sırasıyla şu başlıklardan oluşuyordu; “Allegro moderato”, “Andante un poco mosso”, “Scherzo: Allegro” ve “Rondo: Allegro vivace - Presto”.


Programın sonunda ayakta alkışlanan trio, izleyici karşısına tekrar gelerek bis yaptı ve geceyi sonlandırdı. Festival organizasyonu tarafından çiçek verilerek uğurlanan Fidelio Trio üyeleri, Gümüşlük’ü çok beğendiklerini söyleyerek, 25 asırlık tarihi bir mekânda çalmaktan büyük heyecan duyduklarını belirttiler. Tarihi taş ocağının akustiğine de hayran kalan trio, ilk fırsatta tekrar Gümüşlük’e gelmek istediklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:36
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