25 adet F-35 siparişi verildi! Gelişmeler maalesef bizi de ilgilendiriyor

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv, ABD Savunma Bakanlığı F-35 Ortak Program Ofisine resmî bir talep mektubu iletti.

Sözleşmenin yaklaşık 3 milyar dolar değerinde olacağı ve ABD'nin İsrail'e yapacağı askerî yardımla finanse edileceği tahmin ediliyor.

Destek ve bakımı da içeren anlaşmanın ardından İsrail Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu F-35 jetlerinin sayısı 75'e yükselecek.

Hükümetler arasındaki ilk anlaşma uyarınca, uçak üreticisi Lockheed Martin ve motor üreticisi Pratt & Whitney, donanımlı ülkelere satılan F-35 uçaklarının üretimine İsrailli şirketleri dahil etmeyi taahhüt etti.

İbranice adı "Adir" (İngilizcede "Mighty") olarak da bilinen F-35 savaş uçağı, 22 Haziran 2016'dan bu yana İsrail Hava Kuvvetleri filosunda yer alıyor. İsrail, Orta Doğu'da bu uçağı kullanan tek ülke ve aynı zamanda dünyada bu uçağı bir muharebe görevinde kullanan ilk ülke oldu.

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Yeni filonun ilk üç avcı uçağının 2027 yılında İsrail'e ulaşması ve yılda üç uçak olacak şekilde teslim edilmeye devam edilmesi bekleniyor.

Talep, ABD ve İsrail'in muhalefetine rağmen balistik füze programını geliştirmeye devam eden İran ile artan gerilim sırasında geldi.

İsrail, 2022 yılında, İran'a ait kamikaze insansız hava araçlarını düşürmek için F-35 jetlerini kullanmıştı.