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247 kilo patlayıcı ile 32 kentte eylem yapacaklardı... Tutuklandılar!

32 kentte eylem planı yapan, 247 kilogram 864 gram patlayıcı yüklü araç ile birlikte yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişinin sorgusu devam ettiği bildirildi.

09 Kasım 2018 Cuma 10:59
247 kilo patlayıcı ile 32 kentte eylem yapacaklardı... Tutuklandılar!

Mardin’de Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütü ve uzantılarının faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çevre il valilikleri ve güvenlik birimleri ile müşterek yapılan operasyonda Ceylanpınar Kızıltepe Karayolunda 247 kilo 864 gram PENT olduğu tespit edilen patlayıcı madde düzenekleri ile yakalanan V.T., F.T. ve A.D. isimli üç şahıs dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda gözaltına alınan 2 kişinin daha sorgusu sürüyor. 

Siviller hedef alınacaktı

İl Emniyet Müdürlüğünce 31 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda Ceylanpınar-Kızıltepe Karayolu üzerinde 72 plaka sayılı araçta yapılan uygulamada, 247 kilogram 864 gram PENT patlayıcı, 6 adet kumanda, 32 adet alıcı, 62 adet elektrikli kapsül, 40 metre infilaklı fitil, 1 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kartuş ele geçirilmiş ve masum sivilleri hedef alacak kanlı planın malzemeleri basınla paylaşılmıştı.

Düzenekler ile birlikte V.T., F.T. ile A.D. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adı geçen şahıslar ile yapılan ön görüşmede, kendilerine bu konu ile ilgili yardım ettikleri değerlendirilen F.T. ile Y.O. isimli şahıslar aynı gün düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 10:59
  1. Mardin
  2. PKK/KCK/PYD/YPG

YORUM YAZ

  • rr23 dk önce
    edirneden hakariye kadar tünel kazdıræan
  • fahrifahri27 dk önce
    Eee peki ne ceza aldılar? Kaç gün sonra salıverecekler? Bunların kafasını koparmadıkça ya da o bombaya bağlayıp patlatmadıka gül geç , hava civa, fasa fiso....
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