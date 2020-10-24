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İSLAM 24.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

24.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-10-24 07:31:00 -
24.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّـَٔاتِ اَنْ يَسْبِقُونَاۜ سَٓاءَ مَا يَحْكُمُونَ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar?

  Ne kadar yanlış düşünüyorlar!"

 (Ankebût Suresi - 4)                

TEFSİRİ:

İnsanlar yalnızca hastalıklar, can ve mal kayıpları, baskı ve zulümler, savaşlar gibi sıkıntılarla imtihan edilmezler. Daha genel olarak yaşadığımız dünya bir imtihan dünyasıdır; önümüze çıkardığı iyilik ve kötülükleriyle hayatın kendisi bir imtihandır. İyilikleri seçenler Allah nezdinde imtihanı kazanmış olurlar; kötülükleri seçenler ise –âyetteki ifadesiyle– Allah’tan kaçıp kurtulabileceklerini düşünmemelidirler. Onlar böyle düşünüyor, böyle hükmediyorlarsa bu çok kötü, çok yanlış bir düşünce ve hükümdür; aksine onlar Allah’tan kaçamayacaklar, O’nun huzurunda hesap verip hak ettikleri cezayı çekeceklerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 253-254

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Su nasıl ateşi söndürüyorsa, sadaka da hataları öyle siler süpürür.”

(Tirmizi, İman 8)

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