24.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّـَٔاتِ اَنْ يَسْبِقُونَاۜ سَٓاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar?

Ne kadar yanlış düşünüyorlar!"

(Ankebût Suresi - 4)



TEFSİRİ:

İnsanlar yalnızca hastalıklar, can ve mal kayıpları, baskı ve zulümler, savaşlar gibi sıkıntılarla imtihan edilmezler. Daha genel olarak yaşadığımız dünya bir imtihan dünyasıdır; önümüze çıkardığı iyilik ve kötülükleriyle hayatın kendisi bir imtihandır. İyilikleri seçenler Allah nezdinde imtihanı kazanmış olurlar; kötülükleri seçenler ise –âyetteki ifadesiyle– Allah’tan kaçıp kurtulabileceklerini düşünmemelidirler. Onlar böyle düşünüyor, böyle hükmediyorlarsa bu çok kötü, çok yanlış bir düşünce ve hükümdür; aksine onlar Allah’tan kaçamayacaklar, O’nun huzurunda hesap verip hak ettikleri cezayı çekeceklerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 253-254

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Su nasıl ateşi söndürüyorsa, sadaka da hataları öyle siler süpürür.”

(Tirmizi, İman 8)