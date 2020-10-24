24.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّـَٔاتِ اَنْ يَسْبِقُونَاۜ سَٓاءَ مَا يَحْكُمُونَ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar?
Ne kadar yanlış düşünüyorlar!"
(Ankebût Suresi - 4)
TEFSİRİ:
İnsanlar yalnızca hastalıklar, can ve mal kayıpları, baskı ve zulümler, savaşlar gibi sıkıntılarla imtihan edilmezler. Daha genel olarak yaşadığımız dünya bir imtihan dünyasıdır; önümüze çıkardığı iyilik ve kötülükleriyle hayatın kendisi bir imtihandır. İyilikleri seçenler Allah nezdinde imtihanı kazanmış olurlar; kötülükleri seçenler ise –âyetteki ifadesiyle– Allah’tan kaçıp kurtulabileceklerini düşünmemelidirler. Onlar böyle düşünüyor, böyle hükmediyorlarsa bu çok kötü, çok yanlış bir düşünce ve hükümdür; aksine onlar Allah’tan kaçamayacaklar, O’nun huzurunda hesap verip hak ettikleri cezayı çekeceklerdir.
Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 253-254
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Su nasıl ateşi söndürüyorsa, sadaka da hataları öyle siler süpürür.”
(Tirmizi, İman 8)