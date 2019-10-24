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24.10.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

24 Ekim 2019 Perşembe 07:29
24.10.2019 Günün âyet ve hadisi



فَاٰتٰيهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِۜ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ۟

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini ve âhiret nimetinin de güzelini verdi. Allah işini güzel yapanları sever."

 (Âl-i İmrân Suresi, âyet: 148)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmalara varıncaya kadar hepsinin mükâfatını alacaksın.”

(Buhârî, Îmân, 41)

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 07:29
  1. 24.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Âl-i İmrân Suresi 148
  3. işini güzel yapanlar
  4. yaptığın harcamalar

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  • isaisa1 sa önce
    يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء باالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوااللهظ ات عمران 8 ayetın anlamı ey allaha iman edenler aallah için doğru adaletli olun bir kısın kimselerin düşmanliği sizi adaletten uzaklaştırmasın allahtan korkun. ey yeni agit gazetesi sizlerde bilek kuranın bu emrıne rağmen yanliş abartmalı yazilar yaziyorsunuz sizler allahtan korkmayarak akpnın rizasi içinyanişlerini bilerekyazmiyorsunuz sizler sözde musulman özdede bozkutçusunuz. sizden ricam barı kurandan ayet yazmayın çünkü siz kurana değil bozkurt yolundasınız.

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