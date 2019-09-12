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241 kiloluk dev orkinos görenleri hayrete düşürdü

Ege Denizi’nde balıkçılar tarafından yakalanan ve Elazığ’da bir balıkçıda sergilenen 241 kiloluk 2 metre 36 santimetre boyundaki dev orkinos balığı, görenleri hayrete düşürdü.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:08
241 kiloluk dev orkinos görenleri hayrete düşürdü

Ege Denizi’nde balıkçılar tarafından yakalanan ve Elazığ’da bir balıkçıda sergilenen 241 kiloluk 2 metre 36 santimetre boyundaki dev orkinos balığı, görenleri hayrete düşürdü.


İzmir’de balıkçılar tarafından avlanan dev orkinos balığı, Elazığ’da bir balıkçı dükkanı önünde sergilendi. 2 metre 36 santimetre uzunluğunda ve 241 kilogram ağırlığındaki balığı görenler hayrete düştü. Dev orkinos yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Dev balığı görmek için sıraya giren vatandaşlar, orkinosu şaşkınlıkla izleyerek fotoğrafını çekti. Orkinosun kilosunun 30 liradan satışa çıkarılacağı belirtildi.


Dev balığın Ege Denizi’nden geldiğini ve Elazığ’a gelmiş en büyük balık olduğunu belirten Kapalıçarşı balıkçılarından Selçuk Kılıç, “Ayın 1’i itibariyle deniz sezonumuz açıldı. Hamsi, istavrit, uskumru ve çeşitlerimiz bayağı çoğalmaya başladı. İşlerin biraz düşüklüğünden dolayı diğer çeşitlere zaman veremiyoruz. Şu anda tezgahın en büyük balığı ve Elazığ’a gelmiş en büyük balık rekoru bizde. 241 kiloluk orkinosu tezgahımızda bulunduruyoruz. Kilo olarak satacağız. 30 liradan müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Cumartesi günü balığı keseceğiz. Elazığ’a daha önceden gelen bundan daha küçük balıklar vardı. Şu anda 241 kilo ile rekor bizde ve her yıl bunun üzerine çalışıyoruz. Daha büyüğünü getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşların ilgisi de yoğun. Biz de memnunuz, vatandaşlar da memnun. Şu anda parça parça siparişler de almış bulunmaktayız” dedi.



“241 kilo ve gözlerimi alamıyorum”


Yoldan geçerken balığı gördüğünü ve dikkatini çektiğini ifade eden Yazgül Çelik, “Çok büyük ve çok güzel. Şok oldum. Av yasağı kalktıktan sonra yakalanmış. Balık, 241 kilo ve gözlerimi alamıyorum, çünkü çok güzel” şeklinde konuştu.



"Maşallah diyelim"


Balığı görünce çok şaşırdığını dile getiren Reşat Satıcı ise, “Bu yaşıma kadar burada böyle bir balık görmedim. Orkinos balığıymış. Ege Denizi’nden geliyormuş. Maşallah diyelim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:08
  1. sergi
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