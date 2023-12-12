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Ekonomi 24 Yıllık dev Şirket iflas etti! Holding için iflas kararı verildi: yüzlerce kişi işsiz kalacak! Yer Ankara
Ekonomi

24 Yıllık dev Şirket iflas etti! Holding için iflas kararı verildi: yüzlerce kişi işsiz kalacak! Yer Ankara

Yeniakit Publisher
2023-12-12 17:26:00 - 2023-12-12 17:31:57
24 Yıllık dev Şirket iflas etti! Holding için iflas kararı verildi: yüzlerce kişi işsiz kalacak! Yer Ankara

Küresel ekonomik kriz devam ederken iflas haberleri peş peşe geliyor! Bu kez ünlü Türk şirketi iflas etti.

Patronlardunyasi'nın haberine göre, 1999 yılında kurulan ve Ankara merkezli faaliyet gösteren Sed Geri Dönüşüm Metal Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflası, Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından açıklandı.

Mahkeme kararıyla, şirketin konkordato talebi reddedildi ve 24/10/2023 tarihinde iflasına karar verildi.

Bu kararın ardından, şirket bünyesinde çalışanların işsiz kalmasıyla beraber sektördeki iflas haberlerinin artması dikkat çekiyor. İflasın ilgili yasal maddeler uyarınca ilan edildi.

T.C. Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi tarafınca yapılan iflas açıklaması şu şekilde:

''Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 432564 sicil nosunda kayıtlı olan SED GERİ DÖNÜŞÜM METAL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından mahkememize açılan konkordato davası nedeniyle; Mahkememizin 24/10/2023 tarihli duruşma ara kararı ile; Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 432564 sicil nosunda kayıtlı olan SED GERİ DÖNÜŞÜM METAL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin konkordato davasının REDDİ ile 24/10/2023 günü saat 14:23 itibariyle İFLASINA karar verilmiş olup, İ.İ.K.’nun 308 ve 288. maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.''
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Yorumlar

24 Yıllık dev Şirket iflas etti! SED dönüşüm hakkında karar beni üzdü

24 Yıllık dev Şirket iflas etti! başlığınız beni üzdü . Bir tarihde SED Dönüşüm çalışanı olmuştum.

Soner Çabuk

Her fabrika bir kaledir..
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