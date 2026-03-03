  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zorlu koşullara rağmen günlük ihracat 1 milyar dolara dayandı! Ticaret Bakanı Bolat: Şubatta 28 günde 21 milyar doları aştık Biri bitti diğeri başladı: Bakan Fidan'dan baş döndüren diplomasi! Rusya’nın yeni hedefi Avrupa Putin tahsilata çıktı parasını istiyor Macron’un korkusu alay konusu oldu! Bir şehirden diğerine 4 savaş uçağıyla gitti Tabii ki CHP’li şaşırmayın! Rüşvet sanığı Halk TV’nin sahibine sürpriz avukat Dün iptal bugün şov! CHP’den şimdi de burslu öğrenci istismarı Sarı şeytan Trump kanser mi oldu? İran füzesi isabet eden gökdelen inşaatındaki Çinli işçiler fenomen oldu! Füzenin isabet ettiği gökdelende çalışan işçiler öbür tarafa gitti geldi! Yüzlerce yeni can kaybı var! İran'da savaşın son bilançosu... Tahran saldırıları sonrası yeniden gündem oldu! Ekrem’den ABD’ye İstanbul’un anahtarı
Yerel 24 yılla aranıyordu... Enselendi!
Yerel

24 yılla aranıyordu... Enselendi!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
24 yılla aranıyordu... Enselendi!

Isparta'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs bugün yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Okullarda uyuşturucu testi mi yapılacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama
Okullarda uyuşturucu testi mi yapılacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama

Gündem

Okullarda uyuşturucu testi mi yapılacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama

Bakanlık duyurdu: 3 ayrı operasyonda 484 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakanlık duyurdu: 3 ayrı operasyonda 484 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gündem

Bakanlık duyurdu: 3 ayrı operasyonda 484 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Samsun’da uyuşturucu tacirlerine dev darbe! Üç ilçede birden şafak vakti düğmeye basıldı
Samsun’da uyuşturucu tacirlerine dev darbe! Üç ilçede birden şafak vakti düğmeye basıldı

Yerel

Samsun’da uyuşturucu tacirlerine dev darbe! Üç ilçede birden şafak vakti düğmeye basıldı

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Yerel

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23