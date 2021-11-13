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Dünya 24 yıl haksız yere hapis yatan adam vali tarafından affedildi
Dünya

24 yıl haksız yere hapis yatan adam vali tarafından affedildi

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinin Valisi Roy Cooper, yıllarca işlemediğini iddia ettiği bir cinayet nedeniyle 24 yılını parmaklıklar ardında geçiren Dontae Sharpe’ı affetti

Yeniakit Publisher
2021-11-13 21:17:00 - 2021-11-13 21:17:43
24 yıl haksız yere hapis yatan adam vali tarafından affedildi

 

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinin Valisi Roy Cooper, yıllarca işlemediğini iddia ettiği bir cinayet nedeniyle 24 yılını parmaklıklar ardında geçiren Dontae Sharpe’ı affetti

Davayı dikkatle inceleyen Vali Cooper, Sharpe’ı affettiğini açıkladığı bildiride, “Sharpe ve haksız yere hüküm giyen diğer mahkumlar, bu adaletsizliğin alenen kabul edilmesini hak ediyor” dedi.

1995 yılında 19 yaşındayken 33 yaşındaki George Radcliffe’i öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapse mahkum edilen Sharpe, ilk günden beri masum olduğunu savundu.

Affedilme kararı ardından yaptığı açıklamada hala şaşkın olduğunu söyleyen Sharpe, “Affedileceğime inanıyordum” dedi.

Sharpe aleyhindeki dava, kısmen Sharpe’ın, Radcliffe’i öldürdüğüne şahit olduğunu iddia eden, ancak daha sonra sözlerinden vazgeçen 15 yaşındaki bir kız çocuğunun ifadesine dayanıyordu.

Sharpe, savcının yeniden yargılama yapılmayacağını söylemesinin ardından, Ağustos 2019’da tahliye edildi.

Son aylarda Vali Cooper’ın, Sharpe’a, haksız mahkumiyeti nedeniyle tazminat başvurusunda bulunması için “masumiyet affı” vermesini talep eden adalet grupları, birkaç hafta boyunca Cooper’ın konutunun önünde nöbet tuttu.

Cuma günü Cooper tarafından verilen “masumiyet affı”, Sharpe’ın haksız mahkumiyeti nedeniyle 750 bin dolara kadar tazminat başvurusu yapmasına imkan tanıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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