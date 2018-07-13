24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu!

Alınan bilgiye göre, Ulugazi Mahallesi TOKİ Blokları'ndaki apartmanda silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, daireye girdiğinde Burak Avcı'nın (24) silahla vurulduğunu belirledi.

Sağlık ekipleri, karnından vurulan Avcı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Avcı'nın cesedi, polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.