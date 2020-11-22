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Spor 24 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalya
Spor

24 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalya

Buğra Ünal, Dora Nusretoğlu ve Arda Selçuk'un oluşturduğu Türkiye Erkek Milli Takımı, şampiyonayı üçüncü tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 10:22:27 -
24 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalya

ANKARA (AA) - 24 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı üçüncü oldu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Drzonkow kentinde düzenlenen şampiyonada erkekler finali gerçekleştirildi.

Buğra Ünal, Dora Nusretoğlu ve Arda Selçuk'un oluşturduğu Modern Pentatlon Erkek Milli Takımı, üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Yarışmayı bireysel erkekler kategorisinde Buğra Ünal 9'uncu, Dora Nusretoğlu 11'inci, Arda Selçuk 12'nci, Yunus Çalışkan ise 14'üncü sırada tamamladı.


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