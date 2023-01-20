  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 24 torbacı enselendi
Yerel

24 torbacı enselendi

Van'da "torbacı" operasyonlarında 24 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 10:05:00 -
24 torbacı enselendi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 13-19 Ocak'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 32,59 gram sentetik uyuşturucu, 13,8 gram esrar, 4,4 gram eroin ve 7 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 24 şüpheli hakkında "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.

Uyuşturucuyu sakladığı yer şeytanın aklına gelmez!
Uyuşturucuyu sakladığı yer şeytanın aklına gelmez!

Yerel

Uyuşturucuyu sakladığı yer şeytanın aklına gelmez!

Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Aktüel

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları

Aktüel

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları

5 Milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
5 Milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Yerel

5 Milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23