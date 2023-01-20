24 torbacı enselendi
Van'da "torbacı" operasyonlarında 24 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 13-19 Ocak'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 32,59 gram sentetik uyuşturucu, 13,8 gram esrar, 4,4 gram eroin ve 7 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 24 şüpheli hakkında "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.