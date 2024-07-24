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Tarih 24 Temmuz 1999: Eva de Vitray-Meyerovitch'in vefatı (Akademisyen)
Tarih

24 Temmuz 1999: Eva de Vitray-Meyerovitch'in vefatı (Akademisyen)

Yeniakit Publisher
2024-07-24 05:42:00 -
24 Temmuz 1999: Eva de Vitray-Meyerovitch'in vefatı (Akademisyen)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Akademisyen Eva de Vitray-Meyerovitch'i hayırla yâd ediyoruz.

Fransız aristokrat bir aileden gelen 1909 doğumlu Eva de Vitray-Meyerovitch (Eva dö Vitre-Meyeroviç) hukuk ve felsefe eğitimi aldıktan sonra, felsefe doktorası yaptı. Çalışmalarını edebiyat, felsefe ve tasavvuf konuları üzerinde yoğunlaştırdı. Fransa’nın dünya çapında saygın bilim ve araştırma kurumu olan İlmî Araştırmalar Millî Merkezi (CNRS) üyesi olarak bu müessesede yöneticilik ve uzmanlık yaptı.



Mevlâna ile İkbal’in hemen hemen bütün eserlerini Fransızcaya çevirdi. Gerek bu önemli tercümeleri gerekse yaptığı salon ve radyo konuşmalarıyla çok sayıda Fransız aydınının İslam’a ısınmasına ve pek çok kişinin de Müslüman olmasına vesile oldu.



Sorbonne ve Ezher Üniversiteleri dâhil, dünyanın birçok ülkesindeki üniversitelerde dersler ve konferanslar verdi. Telif ve tercüme olarak kırk kadar esere imza attı. Mevlânâ’yı mürşidi olarak gördü. Türkiye’yi ve insanımızı çok sevdi. Eva de Vitray-Meyerovitch, Müslüman olduktan sonraki adıyla Havva Hanımefendi, 24 Temmuz 1999’da rahmet-i Rahmân’a kavuştu. Vasiyeti üzerine na’şı daha sonra Konya’ya getirildi ve Hz. Mevlânâ’nın türbesine yakın Üçler Mezarlığı’na defnedildi.

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