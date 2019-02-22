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24 Şubat Kurtuluş Kupası satranç turnuvası kıyasıya maçlara sahne oldu

Trabzon’da düzenlenen 24 Şubat Kurtuluş Kupası satranç turnuvasında kıyasıya mücadeleler yaşandı.

22 Şubat 2019 Cuma 14:36
24 Şubat Kurtuluş Kupası satranç turnuvası kıyasıya maçlara sahne oldu

Trabzon’da düzenlenen 24 Şubat Kurtuluş Kupası satranç turnuvasında kıyasıya mücadeleler yaşandı.


Beşirli Spor Kompleksi Satranç Salonunda düzenlenen 24 Şubat Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası yoğun katılım ile gerçekleşti. 5 ayrı kategoride yapılan turnuva, kıyasıya maçlara sahne oldu. Özellikle küçüklerin performansı büyük alkış aldı.


Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 24 Şubat Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvasına dereceye girenlere ödüllerini veren Satranç dedi.


Turnuvaya değişik yaş gruplarından katılımın olduğunun altını çizen Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise, “Büyükler tecrübeleriyle, küçükler de profesyonelleri aratmayacak performansları ile turnuvaya renk kattı. Daha disiplinli, sorgulayıcı, araştıran, hızlı ve doğru karar veren bireylerin yetişmesine fayda sağlayan satranca olan desteğimiz sürekli artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:36
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