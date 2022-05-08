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Dünya 24 saatte 107 Rus askeri öldürüldü
Dünya

24 saatte 107 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 107 Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 10:46:00 -
24 saatte 107 Rus askeri öldürüldü

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın son 24 saat içinde verdiği kayıplar aktarılırken, "Ukrayna ordusu son 24 saatte 107 Rus askeri personelini, 8 ana muharebe tankını, 1 zırhlı personel taşıyıcıyı, 11 piyade savaş aracını, 4 MTLB yardımcı zırhlı aracını, 5 askeri aracı ve 2 insansız hava aracını imha etti" denildi.

Ukrayna ordusu tarafından savaşın başından bu yana 25 bin 100 Rus askeri öldürüldü.

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