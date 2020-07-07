24 saat içerisinde öldürüyor! Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de patlak veren hastalıkla ilgili açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü, Çin'de görülen hıyarcıklı (bubonik) vebanın vaka sayıları göz önünde bulundurulduğunda hastalığın kontrol altında olduğunun görüldüğünü söyledi.

Dün, Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Bayan Nur kentinde bir kişide hıyarcıklı veba görülmüştü. Kentte sağlık uyarı sisteminde en düşükten bir üst seviye olan üçüncü seviye tehlike alarmı verilmişti. Tehlike alarmının yıl sonuna kadar geçerli olacağı bildirilmişti.

Vebanın insanlara bulaşabilen şekli

Çoğunlukla kemirgenlerde yaşayan bir bakterinin neden olduğu bilinen veba, tedavi edilmediği takdirde ölümcül oluyor ve 24 saat içerisinde öldürüyor. Hıyarcıklı veba ise hastalığın insanlara bulaşabilen en yaygın şekli.

"Yayılma riski bulunuyor"

Yetkililer yıl sonuna kadar sürecek alarm durumuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Şu anda insanlar arasında bubonik veba salgını yayılma riski bulunuyor. Vatandaşlar kendilerini koruma önlemlerini geliştirmeli, olumsuz sağlık durumlarını acilen bildirmelidir" ifadelerini kullandı.

Belirtileri neler?

Hastalık belirtilerinde, bakterilerin vücuda girdiği yere en yakın lenf bezlerinde ağrılı şişme ve iltihaplanma görülür. İleri dönemlerde iltihaplı lenf nodları açılarak akıntlı hal alır. Tedaviye hemen başlanmazsa bakteri vücudun her yerine yayılarak akciğer ve septisemik forma dönüşebilir.