24 maçın ardından 25 yıllık rekor geldi! Galatasaray uzun yıllar sonra bir ilki başardı! Spor gündemi, Dikkat çeken kulis!

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Samsunspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray ligde 20. galibiyetini alarak 63 puana yükseldi. Teknik direktör Okan Buruk’un yönetiminde ligde üst üste beşinci galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, bir rekora da imza atmayı başardı.

Bu sezon gösterdiği performans ile ligde liderliği oynamaya devam eden Galatasaray uzun yıllar sonra bir ilke imza attı.

Aslan, Samsunspor karşılaşmasını kazanarak 1999-2000’de 24 maç sonunda topladıkları 63 puanın ardından lig tarihinin en iyi performansını tekrarlamış oldu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda 90 dakika sona erdikten sonra Galatasaraylı futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Mutluluklarını tribünde bulunan taraftarlarla paylaşan oyuncular arasından en çok ilgi, Kerem Aktürkoğlu’naydı...

Son dönemde sarı-kırmızılı taraftarların eleştirisini alan Kerem, bu kez alkışlarla uğurlandı.

Galatasaray’ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz; milli maçlar da dahil üst düzey resmi maçlarda 100. maçına dün akşam Trendyol Süper Lig’de Samsunspor deplasmanında çıktı.

Geçen hafta, bu sezon ligdeki ilk golünü atan Barış, dün Samsunspor’a karşı kaydettiği golle üst üste 2 maçta skor üretmeyi başardı.

Son 6 resmi maçta 3 gol ve 2 asistle oynayan tecrübeli hücumcu, teknik direktör Okan Buruk ve Sarı-Kırmızılı taraftarları mest etti.

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Galatasaray’da bu sezon istenileni veremeyen Victor Nelsson, son 2 haftada gösterdiği performans ile alkışları topladı.

Samsunspor karşılaşmasında Davinson Sanchez’le beraber iyi bir ikili olan Nelsson, 5. dakikada attığı golle başarılı performansını taçlandırdı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Son haftaların formda takımı Samsunspor'a karşı oynadık. 4 maçtır yenilmiyorlardı.

Zor bir deplasman ve muhteşem bir taraftarları var. Bizim taraftarımız da çok iyi destekte bulundu. Maça etkili başladık ve erken goller bulduk. Maç dengeli geçti ve günün sonunda kazandık.

Bu sezon 24. şampiyonluğumuzu elde etmek istiyoruz. Şubat ayı çok yoğun olacak. Avrupa maçlarımız da başlayacak. Böyle maçları kazanarak moral buluyoruz” dedi.

Galatasaray Süper Lig 25. haftasında evinde Başakşehir FK’yı ağırlayacak.