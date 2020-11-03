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Gündem 24 Kasım resmî tatil mi?
Gündem

24 Kasım resmî tatil mi?

Türkiye genelinde her yıl 24 Kasım tarihi Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu uygulama 1981 yılında başlamıştır. 24 Kasım 1928 tarihi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği tarihtir. Vatandaşlar ise bu özel günün yaklaşması durumunda araştırma yapmaya başladı. Bunun üzerine 24 Kasım resmi tatil mi? Sorusu araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, 24 Kasım resmi tatil mi?

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:12:00 -
24 Kasım resmî tatil mi?

Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermişti. Söz konusu unvan, 24 Kasım tarihinde Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "Başöğretmen" oluşunun yıl dönümlerinde ülke genelinde Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Öğretmenler Günü, Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

24 Kasım resmi tatil mi?

24 Kasım 2020 tarihi salı gününe denk geliyor. Ancak 24 Kasım Öğretmenler Günü resmî tatil olmuyor.

 

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