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Aktüel 24 Kasım Öğretmenler Günü
Aktüel

24 Kasım Öğretmenler Günü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğretmenler, Anıtkabir'i ziyaret ederek çelenk bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 09:42:55 -
24 Kasım Öğretmenler Günü

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Selçuk ve beraberindeki Bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Selçuk'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misakımilli Kulesi'ne geçen Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, milletimizin dimağına ışık tutan öğretmenlerimizin '24 Kasım Öğretmenler Günü' vesilesiyle huzurlarınızdayız. Vatan evlatlarının istikbali için eğitim ve öğretimin her aşamasında, milletimizle beraber, hiçbir zorluk karşısında yılmadan, sabır ve metanet içinde bu kutlu eğitim yürüyüşümüzü sürdürmeye eğitime gönül veren tüm öğretmenler olarak kararlıyız."

Milletin bahşettiği yüce görevi, millet ve tüm insanlık için ilim ışığında sürdürmeye, tüm gayret ve gücüyle devam edeceklerini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Yeni nesli, öğrenimin her aşamasında verimli, etkili ve başarılı kılmak için süratle gerekli bilgi ve tecrübelerle donatma bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin bizlerden aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür fertler beklediğinin idrakindeyiz. Gücümüzü, yüce milletimizin ve aziz şahsınızın tarihe damga vuran kararlılığından almaktayız. Ruhunuz şad olsun."

Selçuk, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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