24 il için sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak bekleniyor

Türkiye genelinde Güney Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevreleri dışında kalan tüm bölgelerde aralıklı yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve kar beklentisi nedeniyle 24 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

BÖLGELERE GÖRE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Marmara Bölgesi (Bugün): İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi (Pazar Sabahına Kadar): Adana'nın kuzey ve batısı ile Mersin'de kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı bekleniyor. Yağışların, 1500-1600 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi (Cumartesi Geceden Pazartesi Sabahına Kadar): Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevreleri ile Erzincan ve Erzurum'un güney kesimlerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

Yoğun Kar: Özellikle Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Erzurum ve Erzincan'ın güneyinin yüksek kesimlerinde, yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hakkari ve Van: Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde yağış bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Bugün): Adıyaman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde beklenen yağmur ve sağanak yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

VATANDAŞLARA YAPILAN ÖNEMLİ UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışların neden olabileceği şu olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı: