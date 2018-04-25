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24 Haziran'daki düğünlere seçim ayarı!

Erken seçim kararının alınmasının ardından düğün gününü 24 Haziran olarak belirleyenler kara kara düşünmeye başlamıştı. YSK Başkanı Güven, o düğünlere bir şartla izin verileceğini duyurdu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:03
24 Haziran'daki düğünlere seçim ayarı!

Türkiye 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim kararı alınca bir çok kişinin planları altüst oldu. Kimi tatilini kimi düğününü o güne planlamıştı. Tatil hesaplarını bir kenara koyarsak o gün için düğün tarihi alanlar ve bunun için kaporalarını da ödeyenler ne yapacak?

İşte bu konuda Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) Başkanı Sadi Güven'den açıklama geldi. Sadi Güven, seçimlerin erkene alınması ile düğün tarihi 24 Haziran’a denk gelenler için bir değişikliği haber verdi.

Buna göre sandıkların açılmasının ardından saat 18.00’den sonra düğünler yapılabilecek. Ancak bir şart var, bu düğünler alkolsüz olmak zorunda.

ÜNİVERSİTE SINAVI VE KOŞU ERTELENMİŞTİ

Erken seçim kararı o kadar beklenmedik ve sürpriz bir tarihe alınmıştı ki ilk etapta üniversite sınavı ertelendi. 24 Haziran'daki Gazi Koşusu'nun tarihi de değiştirildi.ÖSYM merkezinin yeniden düzenlediği YKS takvimi şu şekilde;

1. Oturum (TYT) Sınav Tarihi: 30 Haziran 2018
Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018
Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

2.Oturum Sınav Tarihi: 01 Temmuz 2018
Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018
Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

YKS Yabancı Dil Oturumu Sınav Tarihi: 30 Haziran 2018
Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018
Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 13:03
  1. YSK
  2. 2018 seçimleri
  3. Sadi Güven

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