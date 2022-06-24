24 Haziran1919: Mustafa Kemal Paşa’nın Görevlerinden Azledilmesi

Mustafa Kemal Paşa Askerlikten istifa ettiği halde, Sultan Vahdettin’in yaverliğinden istifa etmemiştir.

Yazar İsmet Bozdağ’da, Tarihçi-Yazar Cemal Kutay’la birlikte Gazeteci Nuriye Akman’la yaptıkları söyleşide, Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum Kongresine, 23 Temmuzda askerlikten istifasından sonra katıldığını ifade ederek devam eder;-“ Atatürk o kongreye Hazreti Şehriyari kordonlarıyla gelir. İstifa etmiştir ama Hazreti Şehriyari’nin yaverliğini aklından çıkarmamıştır…”





24 Haziran 2018 : Genel Seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Yapılması

Recep Tayyip Erdoğan ilk turda yeniden Cumhurbaşkanı seçildi, Cumhur İttifakı da TBMM’de çoğunluğu elde etti.

Türkiye, 24 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerde 16 Nisan Referandumu ile kabul edilen anayasa değişiklikleriyle getirilen “Cumhurbaşkanlığı Sistemine” geçişi tamamladı. Seçimlerin sonuçlanmasıyla cumhurbaşkanına "devlet başkanı" sıfatıyla yürütme yetkisi verildi.

24 Haziran seçimlerini diğer seçimlerden farklılaştıran diğer bir unsursa “ittifak yasası” olarak da bilinen kanun değişikliğinin de ilk kez bu seçimde uygulamaya girmesi oldu. Bu düzenleme ile seçimde ittifak kuran partiler, yüzde 10’luk seçim barajından da muaf oldu.

24 Haziran seçimlerinin en önemli sonucu ise 26 milyondan fazla seçmenin oyunu alarak tekrar cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ın liderliğinin tartışmasız bir şekilde konsolidasyonu olmuştu.

Muhalefetteki ittifak sürecinin ardından CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi arasındaki trafikte çok farklı pazarlıklar yaşandı. Meral Akşener'i adaylıktan vazgeçirmeye çalışan CHP'nin hesaplarına göre Akşener ikna edilirse muhalefet, Erdoğan’a karşı tek adayla yarışa katılabilirdi.

CHP’nin çatı aday stratejisinin en önemli aşaması Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün SP'den aday olmasına yeşil ışık yakmasıyla gün yüzüne çıktı.

Üç parti arasındaki görüşmeler sonucunda Meral Akşener’in adaylıktan geri adım atmaması çatı aday formülünü suya düşürdü. Bu gelişmeler üzerine İstanbul Ayazağa Kasrı’nda gazetecilerin karşısına çıkan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Gül, aday olmama gerekçesini ise ‘Geniş bir mutabakatın olmaması’ olarak açıkladı.

Türkiye, 24 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerde 16 Nisan referandumu ile kabul edilen anayasa değişiklikleriyle getirilen “Cumhurbaşkanlığı Sistemine” geçişi tamamladı. Seçimlerin sonuçlanmasıyla cumhurbaşkanına "devlet başkanı" sıfatıyla yürütme yetkisi verildi.

Cumhur İttifakı içinde yer alan Büyük Birlik Partisi’nin Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de aralarında yer aldığı 18 BBP’li ise AK Parti listelerinden aday oldu.

Türkiye’nin yeni sisteme geçişini hazırlayacak bu seçimlere damga vuran diğer bir olaysa CHP’den 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesi oldu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’ne danışma gereği bile duymadan 22 Nisan’da 15 milletvekilini Meral Akşener’in başkanlığını yaptığı İYİ Parti’ye verdi. Burcu Köksal, Mustafa Tuncer, Nihat Yeşil, Hüseyin Yıldız, Ahmet Akın, Mehmet Göker , Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Tufan Köse, Okan Gaytancıoğlu, Tacettin Bayır, Çetin Arık, Fatma Kaplan Hürriyet, Ömer Fethi Gürer ve Ünal Demirtaş, İYİ Parti sıralarına geçti.

Meclis’te 5 milletvekili olan İYİ Parti’ye 15 vekil veren Kılıçdarğlu bu hareketiyle İP’in TBMM’de grup kurarak 24 Haziran 2018 seçimlerine parti olarak katılmasının önünü açtı.

Böylece İP, parlamentoda grubu bulunan beşinci parti durumuna geldi. Seçime katılmasının önünü açmak ve Akşener’in adaylığını kolaylaştırmak amacıyla İYİ Parti’ye destek için giden CHP’nin 15 milletvekili, 10 Mayıs’ta geri dönecekti.

Çatı aday konusunda anlaşamayan CHP, İYİ Parti, SP ve DP uzun görüşmelerin ardından 'Millet İttifakı' adı ile seçimlere katılma kararı aldı. CHP, İYİ Parti ve SP kendi isim ve amblemleriyle ittifakta yer aldı. DP adayı ise İYİ Parti listesinden aday gösterildi. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın da aralarında yer aldığı dört isim İYİ Parti listesinden aday gösterildi.

Çatı aday taktiği çöken Kılıçdaroğlu hayallerini olası bir ikinci tur üzerine kurdu. Bu doğrultuda kongre salonlarındaki ‘tavşan aday’ olarak nitelendirilen sözde rakibi Muharrem İnce'yi 24 Haziran yarışına sürdü.CHP liderinin, “Eski öğretmen, yeni politikacı, Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya!” diyerek, küçümseyici takdimiyse seçim sürecine damga vuran anlardan biri oldu.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti ve türbenin avlusunda vatandaştan oy istedi. Seçim sathı mailine girildiğinden beri Muharrem İnce “Ben muhafazakar bir ailenin çocuğuyum. Annemin başı örtülüdür, dedem bani hafız yapacaktı” diye dolaşıyor, dualı ve Kuran’lı açılışlara katılıyordu.

Rahmetli Menderes’in yaklaşık 30 yıl sonra yaptığı müdahale ile Eyüp Sultan türbesi çürümekten kurtarılmıştı. Eyüp Sultan Türbesini çürütenler şimdi türbenin önünde oy istiyorlardı.

Milletvekilliği seçimlerinde ise Ak Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 53,5, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 34,1, HDP ise yüzde 11,4 oy aldı. Yapılan analizler Ak Parti’nin oylarının ilk defa bu kadar azalmış olduğunu gösteriyordu.





24 Haziran 1992: Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) kuruldu.

14 iş kolunda yapılandırılan sendikalar, kuruluş dilekçelerini 18 Haziran 1992 tarihinde Ankara Valiliğine vermiş ve 14 sendikanın bir araya gelmesiyle de 24 Haziran 1992'de Türkiye Kamu-Sen kurulmuştur.