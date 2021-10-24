24 Ekim koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Koronavirüs vaka tablosu 24 Ekim | Sağlık Bakanlığı her akşam güncel koronavirüs vaka sayısını açıklıyor. Pek çok kişi 24 Ekim Pazar gününe ait verileri merak ediyor. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var? 24 Ekim kaç kişi koronadan vefat etti?
Koronavirüs salgınında bir buçuk yılı aşkın süre geride kaldı. Vatandaşlar son zamanlarda vaka sayılarını daha yakından takip etmeye başladı. Peki, bugün kaç korona vakası var?
24 Ekim koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel vaka tablosunu paylaşırken vatandaşlara da seslendi. Bakan Koca, “Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24.792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun” dedi.