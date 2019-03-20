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24. dönem POMEM başvuru alımlarının ne zaman başlayacak?

23.dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasından sonra polis olmak isteyen adaylar 24. dönem POMEM başvuru alımlarının ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 bin polis alımının gerçekleşeceğini açıklaması üzerine 24.dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? Polis alımı başvuru şartları neler? Soruları sorulmaya başlandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 18:10
24. dönem POMEM başvuru alımlarının ne zaman başlayacak?

23. dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasından sonra polis olmak isteyen adaylar 24. dönem POMEM başvuru alımlarının ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 bin polis alımının gerçekleşeceğini açıklaması üzerine 24. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? Polis alımı başvuru şartları neler? Soruları sorulmaya başlandı. 

24. dönem POMEM başvuruları için geri sayım başladı. Gözler Polis Akademisi Başkanlığı, EGM ve İçişleri Bakanlığı'nın duyuru sayfalarında. Şu ana dek resmi bir açıklama gelmezken kısa süre içerisinde 24.dönem POMEM başvurularının başlaması bekleniyor. 15 bin polis alımı bay bayan kadro dağılımı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu polis alımlarına değinmeyi de ihmal etmedi. 2019 Yılında 10 bin polis alınmasının planlandığını ifade eden Bakan Soylu bu sayının 15 bine çıkarıldığını aktardı.Alınacak polislerin çoğunluğunun İstanbul'a verileceği ve İstanbul'un en güvenli kent olmasının sağlanacağını da aktardı. Adaylar ilanları bekliyor.

POMEM 'de yapılan 15 bin polis alımının kadın-erkek kadro dağılımını verdi. 13 bin 500 erkek, bin 500 kadın olmak üzere toplamda 15 bin polis memuru adayı POMEM’e alınacak dedi.

24. dönem POMEM başvuru şartları neler?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00),önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00),2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

POMEM nedir?

POMEM'in açılımı POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ olarak geçmektedir. POMEM okullarına 4 yıllık lisans mezunlarından ve %20 oranında 2 yıllık ön lisans mezunlarından, KPSS sınavına girmiş kişiler başvurabilmektedir. POMEM'i kazanmış bir kişi "Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği' nin 6 nci maddesine göre en az 4 ay eğitim görmektedir.

 

 

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:10
  1. İstanbul
  2. 24. dönem POMEM başvuru şartları neler?
  3. Polis alımı başvuru şartları neler?
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  13. Polis Akademisi Başkanlığı
  14. EGM
  15. İçişleri Bakanlığı

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