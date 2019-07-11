24. Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali başladı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Cide Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Cide’yle özdeşlen Sarıyazma ile ünlü şair ve yazar Rıfat Ilgaz’ın adına, her yılın Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen festival için ilk program Rıfat Ilgaz Kültür Evinin önünde gerçekleşti. Buradaki programda Vali Yaşar Karadeniz, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Cide Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, İstanbul Sarıyer ilçesi Belediye Başkanı Şükrü Genç, Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, STK temsilcileri, kamu kurum ve daire amirleri ile Cide halkı katıldı.

“Cide, kültürel ve turistik güzellikleriyle ön plana çıkıyor”

Festivallerin önemli olduğuna değinen Vali Yaşar Karadeniz, “Festivalleri bizler yüzyıllara dayanan geleneklerimizi yaşatmanın yanı sıra günümüzde var olan değerleri ayağa kaldırıp ileriye götürmek için fırsat olarak görüyoruz” dedi.

Cide’nin kültürel ve turistik güzellikleriyle ön plana çıktığını anlatan Karadeniz, “Sarı yazma hepimizin boynunda. Sarı yazmayı gördüğümüzde hepimizin aklına Cide geliyor. Sarı yazma adeta Cide’mizin bir logosu” diye konuştu.

Rıfat Ilgaz’ın çok önemli bir yazar olduğunu vurgulayan Vali Karadeniz, “Onu diğerlerinden ayıran bir özelliği var. Birçok yazar yazdığı dönemde çok popüler olup çok okunabiliyor ama daha sonraki dönemlerde isimleri sönüp gidiyor. Bazı yazarlar da var ki sanatsal anlamda çok değerli eserler yazıyor ama eserleri çok kısa sürede klasik eser oluyor. Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki Rıfat Ilgaz bugün aramızda olmamasına rağmen güncel olarak yaşıyor. Eserleri bugünün gençlerine ve çocuklarına hitap edecek eserler. Bu anlamda çok değerli. Bu değeri hem ilçemizde hem de ülkemizde yaşatmamız gerekiyor” dedi.

“Rıfat Ilgaz’ın eserlerine sahip çıkacağız”

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ise, Rıfat Ilgaz’ın düşüncelerini her zaman açık bir şekilde ifade etmekten çekinmediğini belirterek, “Her zaman daha iyisi mümkün diyen bir kuşağın temsilcisi olmuştur. Çocuklar için, bizler için, bu ülke için yazmıştır. Şiirleri, kitapları yasaklanmıştır ama o bıkmadan usanmadan yazmıştır. Onun eserlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz”

“Cide’nin tanıtımı açısından festival, önemlidir”

Festival programını değerlendiren Cide Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan da, “Bu yıl 24’cüsü düzenlenen Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve Sanat Festivalimiz düzenleniyoruz. İlçe halkımız ve ilçemizin önde gelenleriyle hep birlikte şuan Rıfat Ilgaz Kültür Evinin önündeyiz. Buradan Sayın Valimiz eşliğinde hep birlikte Belediye Kültür Merkezine kadar yürüyeceğiz. Bu tür organizasyonlar ilçemizin tanıtımı açısından güzel ve önemlidir. Biz bu tür organizasyonların değerinin bilincindeyiz. İlçemizi tüm Türkiye’ye tanıtmak adına bu tarz etkinlikleri sonuna kadar destekliyoruz. Festivalimiz, vatanımıza, milletimize ve Cide’mize hayıtlı olsun” dedi.

“Rıfat Ilgaz, eserlerinde ana tema olarak Cide’yi işlemiştir”

Gerçekleştirilen festivale ve Rıfat Ilgaz’a sonuna kadar sahip çıkıp yaşatacaklarına işaret eden Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu ise, “Türk edebiyatına mal olmuş usta yazar, şair ve eğitimci Rıfat Ilgaz hocamızın eserlerinin çoğunda ana tema Cide’dir. Bu kendisinin ne kadar çok Cide sevdalısı olduğunun göstergesidir. Merhum Rıfat Ilgaz toplumcudur. Gücünü kaleminden almış ama kalemini kırıp atacak kadar değerlerine önem veren birisidir. Hür düşüncenin özgür olması gereken dünyada, düşünceleri için esarete maruz kalmıştır. Havasını solduğu, suyunu içtiği bu topraklara en büyük Cide’ye sahip çıkarak vermiştir. Rıfat Ilgaz’ın en büyük özelliği Cide doğması değil Cideli olmasıdır” diye konuştu.

Festivalde kültürel etkinliklere geniş yer verdiklerini ifade eden Mutlu, “Bizler Rıfat Ilgaz’ın adını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çabalamaktayız. Bu festival sadece konser niteliğinde değil. Rıfat Hoca’mıza yakışır bir şekilde kültürel faaliyetlere geniş yer vermek için emek harcadık” dedi.

Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz da, festivalin bölgenin ön önemli festivali olması gerektiğini dile getirerek, “Sarı yazma onun en çok sevdiği temaydı. Cide’nin sarı yazmalı kadınlarının kültür ve sanatımıza nasıl sahip çıktığını göstererek gurur duyardı. Yazdığı sarı yazma da bunun sembolüdür” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. Rıfat Ilgaz Kültür Evi bahçesine kurulan Cide konulu resim sergisinin açılışının ardından protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte Belediye Kültür Merkezine kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Üç gün sürecek festival kapsamında, şiir dinletileri ve konserler gerçekleştirilecek.