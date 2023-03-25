24 bin TL maaşla çalışacak işçi bulamıyor!

İşleri yoğunlaşan işletme sahipleri talepleri yerine getirmek için çalışmalarını sürdürürken, çalışacak işçi bulamamaktan yakınıyor.

"12 AYDA KAZANACAKLARINI 3 AYDA KAZANIYORLAR"

Türkiye'de insanların işsizlikten yakındığını ancak çalışmak isteyene işin her zaman bulunduğunu ifade eden Aydın'ın Koçarlı ilçesinde fabrika sahibi olan Mehmet Cemal Şengün, şunları söyledi: Bir çuval çürük dip zeytini 500 TL. 2 çuval çürük zeytin sat, 1 çuval şeker al. O pahalı, bu pahalı diye bir şey yok. Evli bir çift sezonda devamlı dip zeytin toplayıp gelerek sattılar. 160 bin TL'lik zeytin satmışlar. 140 bin 160 bin TL karı-koca zeytin toplamış. 3 ayda kazandıkları parayı 12 aya yaysak bile aylığı 12 bin civarına tekabül ediyor. 3 ay çalış geriye kalan zamanda yat. Burada çalıştığının haricinde git istersen başka bir işte de çalış, parana para kat. Dağlarda dip zeytinleri başta olmak üzere birçok yerde zeytinler ağaçların başında kaldı. Hani işsizlik vardı? Toptan 80 TL'den yağ alıyoruz. Dağdaki zeytinleri toplayıp gelseler güzel para kazanırlar. Sonra 'hükümet kötü' diyorlar. Hangi hükümet gelirse gelsin insanlarımız çalışmazsa parasız kalmaya mahkumlar. Bu sene zeytinin yoğun senesi olmamasına rağmen çalışacak adam yok. 700-800 ağacı olan birine daha yeni işçi bulabildik.

"HAMAL GÜNLÜK 800 LİRA, USTA 3 BİN TL KAZANIYOR"

Sezonda işlerin güzel olduğunu ve insanların 3-4 ayda güzel paralar kazanabildiklerini kaydeden Şengün, şu ifadeleri kullandı: Burada normal şartlarda günlük bin TL mesaiye kaldıklarında 2 buçuk 3 bin TL ustalara yevmiye veriyoruz. Hamalların yevmiyesi ise 800 TL. Mesai kaldıkları zaman da onlara bin TL veriyoruz. al böyleyken çalışacak adam bulamıyoruz. Bizim bu iş 3-4 ay sürüyor ama o zaman içerisinde bir yılda kazanacağın parayı burada alıyorsun. Ben dağdan zeytinleri getirecek şoför bulamıyorum. İşçileri 'canım, gülüm' diye diye buraya getiriyorum, çalıştırıyorum. İşçilerime sabah gönülleri olsun diye kahvaltısını hazırlıyorum. Böyle bir şey mi var. Ben patron muyum yoksa işçilerin annesi miyim? bilemedim. Gönüllerini etmek için onlara yemek pişiriyorum. Azıcık sesin yükselse 'sen bana ne bağırıyorsun' deyip işi bırakıp gidenler oluyor.

"KAHVEDE OTURUP O KÖTÜ BU KÖTÜ DİYORLAR"

İnsanların kolay yoldan para kazanmak istediklerini ifade eden Şengün sözlerini şöyle sürdürdü: İnsanlar, alın teri dökmeden, çalışmadan para kazanmanın hesaplarını yapıyorlar. Kahvede akşama kadar oturup, 'hükümet kötü, o kötü, bu kötü' diye eleştirilerde bulunuyor.

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