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Ekonomi

24 ayar altın ne kadar? Altın kaç para? Güncel liste

24 ayar altın ne kadar? Gram altın, yarım altın, tam altın, reşat altın ve cumhuriyet altını bugün kaç para? Altın fiyatlarının yükselmesinin ardından altın piyasası yakından takip ediliyor. Borsanın düşmesi, Çin ve ABS arasındaki gerginlik, koronavirüs gibi olumsuzluklar altın fiyatının artmasına sebep oldu. Bugün kapalıçarşıda altın kaç para? Canlı altın döviz fiyatları...

Yeniakit Publisher
2020-08-07 14:08:00 -
24 ayar altın ne kadar? Altın kaç para? Güncel liste

Güncel altın fiyatlar listesi aşağıdaki gibidir.

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)

Alış fiyatı: 487,50 Satış fiyatı: 487,70

Cumhuriyet Ata Lira

Alış fiyatı: 3.213,00 Satış fiyatı:3.234,00

22 Ayar Bilezik(Gr.)

Alış fiyatı:445,00 Satış fiyatı:449,00

Lira(Tam) Ziynet

Alış fiyatı:3.140,00 Satış fiyatı:3.160,00

Çeyrek Ziynet 

Alış fiyatı: 785,00 Satış fiyatı: 790,00

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