24 ayar altın ne kadar? Altın kaç para? Güncel liste
24 ayar altın ne kadar? Gram altın, yarım altın, tam altın, reşat altın ve cumhuriyet altını bugün kaç para? Altın fiyatlarının yükselmesinin ardından altın piyasası yakından takip ediliyor. Borsanın düşmesi, Çin ve ABS arasındaki gerginlik, koronavirüs gibi olumsuzluklar altın fiyatının artmasına sebep oldu. Bugün kapalıçarşıda altın kaç para? Canlı altın döviz fiyatları...
Güncel altın fiyatlar listesi aşağıdaki gibidir.
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
Alış fiyatı: 487,50 Satış fiyatı: 487,70
Cumhuriyet Ata Lira
Alış fiyatı: 3.213,00 Satış fiyatı:3.234,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)
Alış fiyatı:445,00 Satış fiyatı:449,00
Lira(Tam) Ziynet
Alış fiyatı:3.140,00 Satış fiyatı:3.160,00
Çeyrek Ziynet
Alış fiyatı: 785,00 Satış fiyatı: 790,00