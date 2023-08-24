24 Ağustos 1516: Memluk Sultanı Kansu Gavri'nin vefatı

ansu Gavri, 1501-1516 yılları arasında Memlük hükümdarlığı yapmıştır. Edebiyat ve sanata olan desteğiyle bilinirdi; sarayında minyatür atölyesi barındıran tek Memlük hükümdarıdır. Arapça ve Türkçe şiirler yazdı; Farsça bilmesine rağmen Şehnâme’yi Türkçeye çevirtti.







Sultanlığa aday olarak kabul edilince, önce bu görevi almak istemedi. Fakat nüfûzlu emirler ısrar ettiler ve kendisine sadakatle hizmet edeceklerine dair yeminler ettiler. En sonunda Kansu Gavri 1501’de Memluk Sultanlığını kabul ettiğinde 60 yaşında bulunmaktaydı.



Kansu Gavri bundan sonra devletin maliye sorunlarına el attı. Hazine boştu. Kansu Gavri yeni çok ağır vergiler koydu. Bu birçok vergi yükümlüsünün 7-10 aylık gelirine eşitti ve dinsel kurumlar ve hayır kurumları bile bu ağır vergilerden muaf tutulmadı. Verginin tam toplanmasına ve vergi kaçırılmasına çok önem verildi.







Vergilerden elde edilen hasılat önce kendini Sultanlığa getiren Memlûk emirlerine yeni, çoğu ülke dışından, bir sürü köle almasına harcandı. Sonra Sultan imar işlerine girişti. İskenderiye, Raşid ve diğer kaleler onartıldı. Nil Nehri kıyılarında su sistemlerini ve kanalları yenileştirildi. Kahire’ye kendi ismini taşıyan bir büyük cami, bir medrese, bir han, bir sebilden oluşan bir külliye yaptırdı. Kahire kalesinde yeni binalar yapıldı ve kalenin duvarlarının önü bağlık bahçelik yapılıp hatta Suriye’den getirilen çiçeklerle bezendi.







Mısır dışında Mekke-Medine’de de büyük imar yapıldı: Hac için gelenlere su sağlamak için yeni su yolları yapılıp kutsal şehirlerin su şebekeleri yenileştirildi ve Mekke’nin güzelleştirilmesi yeni binalar yaptırdı. Yeni vergilerin bir kısmı ise Saray’ın geliştirmesinde kullanıldı yeni mefruşat ve yeni kısımlar eklendi; ahırlara atlar ve arabalar alınıp takımları için büyük harcama yapıldı. Saray şairlerin, şarkıcıların, müzisyenlerin ve meddahların devam ettiği bir büyük kültür merkezi haline getirildi. Saray yetimlere, dullara ve fakirlere sadaka dağıtma yeri haline geldi. Sultan’ın kendi ve etrafındakilerinin giyimi kuşamı ve kullandıkları mallar herkesin diline destan oldu.







Mercidabık Muharebesini Kansu Gavri komutasındaki Memlük ordusu kaybetti. Bu muharebede Kansu Gavri hayatını kaybetti.



