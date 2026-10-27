232 kilometre hızla makas attı, 145 bin lira ceza kesilip ehliyetine 5 ay el konuldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Arnavutköy’de Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde saatte 232 kilometre hızla ilerleyerek araçların arasında makas atan sürücü, Otoyol Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 145 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine de 5 ay süreyle el konuldu.
Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkiinde seyir halinde bulunan bir otomobil sürücüsü, saatte 232 kilometre hıza ulaşarak trafikteki diğer araçların arasından makas atmaya başladı.
Aşırı hız yaparak tehlikeli şekilde şerit değiştiren sürücü, hem kendi can güvenliğini hem de otoyolu kullanan diğer sürücülerin güvenliğini riske attı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Otoyol Jandarma ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüyü tespit ederek yakaladı. Yapılan işlemlerde sürücünün saatte 232 kilometre hızla seyrederek araçların arasından makas attığı belirlendi.
Sürücüye, toplam 145 bin lira trafik idari para cezası uygulandı, ehliyeti 5 ay süreyle geri alındı.