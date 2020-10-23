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İSLAM 23.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

23.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-10-23 07:25:00 - 2020-10-23 07:25:58
23.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَٓا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَٓاءِ مِنْ رِزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْر۪يفِ الرِّيَاحِ اٰيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Gece ile gündüzün yer değiştirmesinde, Allah’ın gökten indirdiği rızıkta (yağmurda) -ki, onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir- rüzgârları çeşitli yönlerden estirmesinde düşünenler için alınacak dersler vardır."

 (Câsiye Suresi -5)                

TEFSİRİ:

Evrendeki varlıklar ve bunların düzeni, işleyişi, fonksiyonları, aklını ve bilgisini kullanarak sonuç çıkaranlar ve bu sonuca inananlar için çok şey ifade etmekte, âdeta okumakla bitmez bir kâinat kitabı oluşturmaktadır.

Canlıların rızkı olan hemen her şey ile yağmur arasındaki sebep-sonuç vb. tabii ilişkilerden dolayı âyette yağmura “rızık” denilmiştir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 11

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Ümmetim hakkında korktuğum şeylerin en korkuncu (tehlikelisi) şunlardır:

- Karın büyüklüğü (göbek bağlamak),

- Çok uyku, (maddi ve manevî) tembellik

- Ve yakîn (iman) zayıflığıdır."

(Suyuti, Fethu'l-Kebir, 1/58)

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