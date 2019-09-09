23 yaşındaki Halit Ayar’ın İstiklal Caddesi’nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
23 yaşındaki Halit Ayar’ın İstiklal Caddesi’nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.09 Eylül 2019 Pazartesi 15:37
23 yaşındaki Halit Ayar’ın İstiklal Caddesi’nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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