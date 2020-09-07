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Spor 23 Yaş Altı Avrupa Kürk Şampiyonası, Almanya'da yapıldı
Spor

23 Yaş Altı Avrupa Kürk Şampiyonası, Almanya'da yapıldı

Milli sporcular üç kategoride Avrupa dördüncüsü oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:32:28 -
23 Yaş Altı Avrupa Kürk Şampiyonası, Almanya'da yapıldı

ANKARA (AA) - Almanya'nın Duisburg şehrinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda milli sporcular, üç kategoride dördüncü oldu.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, BLW 1x / Hafif Kilo Ümit Kadın Tek Çifte kategorisinde mücadele eden Mervenur Uslu'nun dördüncülüğü elde ettiği belirtildi.

BLW 2- / Hafif Kilo Ümit Kadın İki Tek kategorisinde yarışan Nigar Hatun Demiroğlu-Ebru Akınal çiftinin 8 ülke arasından dördüncü sırayı aldığı aktarıldı.

BLM 4x / Hafif Kilo Ümit Erkek Dört Çifte kategorisinde Enes Gök, Şefik Çakmak, Denizhan Aydın ve Samet Kaban'dan oluşan milli takımın, yarışı 8 takım arasında dördüncü sırada tamamladığı bildirildi.

BW 2- / Ümit Kadın İki Tek kategorisinde Elis Özbay ve Didem Sürer'den oluşan takımın yedinci, BM 1x / Ümit Erkek Tek Çifte kategorisinde yarışan Hamza Mert Avunduk'un ise onuncu olduğu kaydedildi.

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