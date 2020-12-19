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Gündem 23 ülke katıldı! İşte NATO tatbikatından görüntüler
Gündem

23 ülke katıldı! İşte NATO tatbikatından görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, 'NATO VJTF Tugayı Karargâhı Sertifikasyon Denetlemesi' kapsamında icra edilen 'Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı'nın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 15:09:00 -

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın 'NATO VJTF Tugayı Karargâhı Sertifikasyon Denetlemesi' kapsamında icra edilen 'Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı' başarıyla tamamlandı. Tatbikata 23’ü müttefik ülkelerden olmak üzere toplam 392 personel katıldı" denildi.

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