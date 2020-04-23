23 Nisan'ı evlerinin balkonlarında kutladılar

ZONGULDAK/KOCAELİ (AA) - Zonguldak'ta vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla, evlerinin balkonlarına çıkarak belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı’na eşlik etti.

Zonguldak Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında evlerinde olan vatandaşlar için hoparlörden İstiklal Marşı okunacağını duyurmasının ardından Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar evlerinin balkonlara çıkarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra okunan İstiklal Marşı'na eşlik eden vatandaşlar, 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı.

Mahalle sakinlerinden 65 yaşındaki Ahmet Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu bayramı evlerinde kutladıklarını belirterek, koronanın coşkuyla kutlamaları gereken bayramı engelleyemediğini ifade etti.

Öte yandan belediyenin kent merkezinin çeşitli yerlerinde bulunan hoparlörlerinden 23 Nisan marşları çalındı.

- Emekli müzik öğretmeni çocuklar için akordiyonuyla balkonundan konser verdi

Kocaeli'de emekli müzik öğretmeni Özen Şekercioğlu, evinin balkonunda akordiyonuyla marşlar çalarak çocukların bayramını kutladı.



Kovid-19 tedbirleri kapsamında evden çıkamayan çocuklara balkonundan moral vermek isteyen 64 yaşındaki Şekercioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla marşlar çaldı.



Mahalleliler de balkonlarından Şekercioğlu'na eşlik etti.



Mini konseri yaklaşık yarım saat süren Şekercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor günlerin atlatılmasında her bireye önemli görevler düştüğünü belirterek, evden çıkmanın kısıtlı olduğu dönemde komşularının motivasyonunu müzikle yükseltmek istediğini söyledi.



Şekercioğlu, geçen hafta sonu sokağa çıkma yasağında çeşitli şarkılar seslendirdiğini hatırlatarak, TBMM'nin açılışının 100. yılına özel bir konser vermek istediğini dile getirdi.



Müzik bölümünde eğitim görürken öğretmeni Saip Egüz'ün bestesi olan, "Sanki her tarafta var bir düğün" başta olmak üzere çocuklar için akordiyonuyla çeşitli marşlar çaldığını ve seslendirdiğini aktaran Şekercioğlu, şöyle konuştu:



"Önce evin içinde çalmaya başladım, nasıl olur diye? Baktım herkes balkonda, insanların buna ihtiyacı var. Çıktım, hep beraber şarkı söyledik. Çok da keyif aldıklarını düşünüyorum. Kötü günlerden geçiyoruz, herkesin evinden çıkmaması gerekiyor. Uzak mesafede yürüyeceğiz, maske takacağız, evden dışarı çıkmayacağız. Bugünleri bu şekilde atlatmamız lazım. Zor günler, hep beraber bu şekilde davranırsak atlatırız. Ben de bir nebze olsun komşularımın moralini yükseltmek amacıyla akordiyonumu çalıyorum. 23 Nisan için de tüm mahallenin çocuklarının bayramını kutlamayı planladım çünkü bu bende alışkanlık haline gelmiş. Üstelik 100. yıl…"



Çocuklara, "Hepinizin bayramını kutluyorum." diye seslenen Özen öğretmen, "Şu an okulda bayram yapacakmışım gibi çok heyecanlıyım." dedi.





