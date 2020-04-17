23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Peki, 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; 23 Nisan sokağa çıkma yasağına ilişkin soruya şu açıklamayı yaptı:
Daha sonraki yasaklarla ilgili Bilim Kurulu'nda bir konu gündeme gelmedi, haftaya konuşabilir. Bilim Kurulu bir karar merci değil, tavsiye verebilir.
EGM'DEN AÇIKLAMA
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 23 Nisan ve 1 Mayıs resmi tatillerinde sokağa çıkma yasağı getirilmesi ve hafta sonuna kadar yasağın sürdürüleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
* Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur.
* Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
* Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır.