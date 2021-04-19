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Yaşam 23 Nisan’da kargolar açık mı?
Yaşam

23 Nisan’da kargolar açık mı?

Cuma günü kargılar açık olacak mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na sayılı günler kaldı. 23 Nisan öncesinde pek çok kişi kargoların açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 23 Nisan’da kargolar çalışıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 13:51:00 -
23 Nisan’da kargolar açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene cuma gününe denk geliyor. Vatandaşlar Cuma günü kargoların hizmet verip vermediğini araştırıyor. Peki, 23 Nisan’da kargolar çalışıyor mu?

23 Nisan’da kargolar açık mı?

23 Nisan bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Bilindiği gibi 23 Nisan resmi tatillerden biridir. Kargo şirketleri 23 Nisan’da açık olup olmayacaklarına yönelik henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda kargo şirketleri 23 Nisan’da hizmet veriyordu. 23 Nisan Cuma günü PTT ise hizmet vermiyor.

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