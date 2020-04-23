23 Nisan’da doğan çocuklara doğum günü sürprizi

Adıyaman Valiliği, 23 Nisan tarihinde doğan çocuklara evlerinde doğum günü sürprizi yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Adıyaman Valiliği bu yıl farklı bir etkinliğe imza attı. Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan ve doğum günü 23 Nisan olan çocuklara sürpriz doğum günü etkinliği yapıldı.

Valilik Vefa Sosyal Destek Grupları, araçlarını bayraklar ve balonlarla süsleyerek Adıyaman’da belirlenen 9 çocuğa doğum günü sürprizi yaptı. 11 yaşına giren Leyla Betül Aslan ve 10 yaşına giren Mustafa Genç de bu şanslı çocuklardan ikisiydi. Polis ve bekçiler çocukları evlerinde ziyaret ederek, valilik tarafındın alınan pastayı doğum günü çocuklarıyla birlikte kesti. Çocukların kendilerine yapılan bu sürpriz ile son derece mutlu oldukları gözlendi.

Leyla Betül Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vali Aykut Pekmez’e doğum günü sürprizinden dolayı teşekkür etti. Mustafa Genç de doğum günü sürprizinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Anne Dilek Genç ise “Çok mutlu olduk, çok teşekkür ederiz, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Bayramını kutluyorum. Herkese hayırlı, uğurlu ve virüssüz yıllar diliyorum” diye konuştu.