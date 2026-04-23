23 Nisan kutlamasında ecdada saygısızlık! CHP zihniyeti mehtere de karşı

Gaziantep'teki 23 Nisan kutlamalarında CHP il yönetimi gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırtlarını döndü. CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar da "Çocuklarımızın hala saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz" dedi. CHP yönetiminin hareketi ve yapılan açıklama tepkileri de beraberinde getirdi.

23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı.

Kutlamalara Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Vakkas Acar ve il yönetiminin protestosu gölge düşürdü CHP yönetimi, törende küçük öğrencilerden oluşan mehter takımı gösteri yaptığı sırada arkasını dönerek sahnelenen performansı protesto etti. Protesto gerekçelerini açıklayan CHP İl Başkanı Vakkas Acar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, yani egemenliğin saraydan alınıp millete verildiği böyle bir günde çocuklarımızın hala bu saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmediğimizi göstermek amacıyla da o saf, tertemiz çocuklarımıza yapmak istedikleri bu özentiye karşı olduğumuzdan dolayı izlemedik ve onlara arkamızı döndük. Kesinlikle mehter takımına tepki gösterdik" dedi.

CHP'nin protestosu alandakiler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, çocukların mehter ve diğer gösterileri büyük alkış aldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra CHP yöneliminin akıllarınca verdiği tepki ve yapılan açıklama büyük tepki çekti.

CHP zihniyetinin ecdattan gelen mehtere bile karşı gelmesi adeta “pes” dedirttirdi.