23 Nisan 2024 toplu taşımalar ücretsiz mi?

23 Nisan'da İstanbul'da otobüsler (İETT), metro, metrobüs ve Marmaray gibi toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki 23 Nisan 2023 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otobüsler, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı?

23 NİSAN 2024 TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 23 Nisan 2024 tarihinde bazı toplu taşımaların ücretsiz olacağı bildirildi.

23 NİSAN'DA HANGİ TOPLU TAŞIMALAR BEDAVA OLACAK?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İst. Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.