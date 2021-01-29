2,3 milyar liralık dev bir yatırım! Gaziray'da imzalar atıldı

“Gaziray Elektrikli Tren Seti Alımı İmza Töreni” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılımı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Bakan Karaismailoğlu, Gaziantep için büyük önem arz eden, Gaziray projesinde kullanılacak araçları üreten TÜRASAŞ ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında çok önemli bir iş birliğinin gerçekleştirildiğini söyledi. Pandemi koşullarına rağmen hayata geçirdikleri yatırımlar, temellerini attıkları projeler ve planladıkları yeni hedeflerle Türkiye’nin 2023 ve 2053 vizyonlarına ulaşması için çok yoğun bir şekilde çalıştıklarına işaret eden Karaismailoğlu, “Adımlarımızı atarken, sadece kendimizi değil, bölgeyi ve dünyayı da kalkındırmak için pek çok projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

2,3 milyar liralık yatırım

Bakan Karaismailoğlu, gönül belediyeciliği yaklaşımıyla halkın gönlünde taht kuran AK Parti geleneğinin Gaziantep’te de güçlenerek yoluna devam ettiğini, geleneklerini ve mirasını korurken yüzünü geleceğe dönmüş belediyenin, şehrin gelişmesi ve kalkınması için canla başla çalışmayı sürdürdüğünü aktardı. Bakanlık ve belediye arasında imzalanan protokolle, bakanlık tarafından yapılan Gaziray Projesi’nin AK Parti yöneticiliğinin en önemli ve güzel örneklerinden biri olduğunu anlatan Karaismailoğlu, “İstanbul’da Marmaray, İzmir’de İzban ve Ankara’da Başkentray’ın ardından Gazianteplilere de metro konforunda modern banliyö hizmeti vermek üzere Gaziray’ı kazandırmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje TCDD Genel Müdürlüğümüz ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle geliştirildi. 2,3 milyar liralık dev bir yatırımla Gaziantep kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldıracağı” değerlendirmesinde bulundu. TÜRASAŞ’ta Gaziray için üretimi yapılacak araçların toplam maliyetinin yaklaşık 47 milyon avro olduğunu bildiren Karaismailoğlu, “İşletme hızı saatte 120 kilometre ve araç gövdeleri alüminyum olacak şekilde 4 araçtan oluşan bir tren seti toplam bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacaktır. İlk 2 set 24 ay, tüm setler ise 28’inci ayın sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edilecektir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Eskiden kara tren vardı şimdi hızlı tren dönemine geldik”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de gazi şehre büyük bir projenin kazandırılmasının mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti. Bakan Karaismailoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür eden Gül, şunları kaydetti: “Eskiden kara tren vardı şimdi hızlı tren dönemine geldik. Bugün Gaziantep’ten trene bineceğiz, İstanbul’da saatler sonra işimizi yapacağız, akşam gerekirse Ayasofya da namazı kıldıktan sonra İstanbul’u gezip isteğimiz zaman Gaziantep’e döneceğiz. Bu büyük bir başarıdır, büyük bir vizyondur. Bu Gaziantep’e, Türkiye’ye yapılan bir hizmettir.”

“Biz çevreci bir ağ oluşturacağız”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziray projesi için çok çalıştıklarını söyledi. Sabah büyük bir heyecanla uyandığını dile getiren Şahin, “Bu imza var ya şehrin kaderini değiştirmek ve bölgenin kalkınması için çok önemli. Bu imzanın arkasında çok önemli bir liderlik var. Liderimiz Cumhurbaşkanımız var ona çok teşekkür ederim. Bugün burada 7 yıllık geçmişi olan bir iş var. Bugün biz çevreci bir ağ oluşturacağız. Bugünkü durum bize yakışmıyor. Bu sistemle huzurlu şekilde işçiler evine gidip geldiğinde anaların duasını aldığımızda başarılı olacağız” dedi. Konuşmaların ardından hazırlanan protokol, Bakanlar Gül ve Karaismailoğlu’nun nezaretinde TÜRASAŞ Genel Müdürü Metin Yazar ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hasan Kömürcü arasında imzalandı.