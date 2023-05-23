23 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





25-26 وَاَمَّا مَنْ اُو۫تِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهٖ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنٖي لَمْ اُو۫تَ كِتَابِيَهْۚ



27 وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْۚ



28 يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَۚ



29 هَلَكَ عَنّٖي سُلْطَانِيَهْۚ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

25-26 Kitabı sol tarafından verilene gelince o, “Keşke” der, “Bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!



27 Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi!



28 Malım bana hiç fayda sağlamadı;



29 Güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti.”

(Hâkka Suresi - 25-29) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Kişinin amel defterinin sol tarafından verilmesi onun dünya hayatında Allah’ın emrine uygun hareket etmediğini, dürüst ve erdemli bir hayat yaşamadığını, dolayısıyla sicilinin bozuk olduğunu gösterir.



Bu durumdaki biri dünyada yaptıklarını amel defterinde görünce kendisinin cezalandırılacağını anlar, bu sebeple amel defterinin kendisine verilmesini ve içinde yazılmış olanları görmek istemez, ölümle her şeyin bitmiş olmasını temenni eder.



Böyle bir temenni orada bir işe yaramayacağı gibi, dünyada helâl haram demeden biriktirmiş olduğu malı da kendisine verilecek cezayı önlemeyecektir.



Artık mal, mülk, saltanat, makam, güç vb. dünyaya ait ne varsa hepsi yok olup gitmiş, sadece insanın olumlu veya olumsuz inanç ve amelleri kalmıştır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 447

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ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



الخامس : عن جابر رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « يُبْعثُ كُلُّ عبْدٍ على ما مَاتَ علَيْهِ » رواه مسلم



Câbir İbni Abdullah radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Her kul öldüğü hal (amel) üzere diriltilir.”

Kaynak: Müslim, Cennet 83

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