23 adet S plakalı yolcu taşımacılığı işletmeciliği ihale ile kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Trabzon ile Maçka İlçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Belediyemize kiralanan, Trabzon Şube Müdürlüğü faaliyet alanında bulunan 129 ada, 1 No’lu orman parselindeki Altındere Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı işletmeciliğinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek 31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilecek.

İhale, 07.04.2021 tarihinde 11.00’de Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacak.

Yapılacak kiralama ihalesi, iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren ihalede belirlenecek olan toplam kira bedeli üzerinden (%6) kesin teminatı ile kanuni süresi içerisinde, yıllık işletme bedelinin % 25 yükleniciden peşin tahsil edilerek sözleşme imzalanacaktır.

Not: Altındere Vadisi Milli Parkı Sınırları İçerisinde Yolcu Taşımacılığı İşletmecilik İhalesi Şartnamesine göre Maçka sınırları içerisinde hatlandırılmış S plaka sahibi olan kişiler ihaleye katılabilir.

İhale şartnameleri, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından 500,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

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