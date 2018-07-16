THY - Kastamonu
0553 313 94 23

229 kaçak tütün ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yapılan uygulamasında 229 kilo 500 gram kıyılmış kaçak tütün, 13 bin 200 adet dal sigara ele geçirilirken aranması bulunan 2 şahısta yakalandı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:24
229 kaçak tütün ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda polis ekibinin katılımıyla 13 Temmuz Cuma günü Pamukova ilçesinde narkotik uygulamaları gerçekleştirildi.

18-07/16/pa.jpg

Yapılan uygulamalarda 11 umuma açık alan ve metruk bina, 8 kıraathane, 1 internet kafe ve 1 içkili mekan kontrol edildi. 430 şahsın sorgulandığı uygulamalarda 2 aranan şahıs yakalandı. Uygulamalarda yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 17 fişek, 229 kilo 500 gram kıyılmış tütün, 13 bin 200 adet dal sigara ele geçirildi. 2 kıraathane, 2 tekel büfe ve 1 büfeye de idari işlem yapıldı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:24
  1. Sakarya
  2. saakrya
  3. emniyet
  4. polis
  5. tütün

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak'ta 'kripto' FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında!
    1. Zonguldak'ta 'kripto' FETÖ operasyonu:..
    2. Başkan Erdoğan, Trump'la telefonda görüş
    3. Yerli domates 5 TL'den satışa sunuldu
    4. Bedelli askerlikte yaş ve ücret kriteri
    5. Çorum'da traktörün altında kalan..
    6. UEFA Türk hakemlerin kapısını çaldı!..
    7. Kapıkule sınır kapısında gurbetçi..
    8. 'Kedicikler'den sonra bugün de onlar...
    9. Galatasaray'da ayrılık! 'Kendine kulüp..
    10. Adana’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi..
    11. 229 kaçak tütün ele geçirildi
    12. Kulakta uğultu neden olur?
    13. 5 bin yaşındaki Ötzi'nin son yediği..
    14. İsrailli bakanlar birbirine girdi!
    15. Gururumuz Çakır: 'Allah nasip etti...'
    16. Dünyanın beklediği zirve başladı
    17. Tırnakta şekil bozukluğu neden olur?
    18. Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü..
    19. Metris kavşağında yol çalışması
    20. Ağaç kavunu baş ağrısına iyi geliyor
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fehmi Koru'ya büyük şok!
    Fehmi Koru'ya büyük şok!
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi