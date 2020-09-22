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İSLAM 22.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-09-22 06:39:00 -
22.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪يناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Kim İslâm’dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o âhirette ziyan edenlerden olacaktır."

 (Âl-i İmrân Suresi - 85)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

 İslâm’dan başka din arama çabası içine girmenin hüsranla sonuçlanacak beyhude bir gayret olduğu belirtilmektedir. 83. âyette kullanılan “begå” fiili normal sınırın üstüne çıkan bir isteği, bu âyette kullanılan “ibtegå” fiili ise arayış çabası içine girmeyi ifade ettiğinden (bk. Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “bğy” md.), burada âyetin baş kısmına “kim İslâm’dan başka bir din arama çabası içine girerse” şeklinde mâna verilmiştir.

Râzî iman ve islâmın kapsamı konusunda bu âyetten çıkan anlamla Hucurât sûresinin 14. âyetinden anlaşılan mâna arasındaki farklılığa işaret eder ve bunların uzlaştırılması için birini dinî terim diğerini sözlük anlamına göre yorumlamayı önerir. M. Reşîd Rızâ bu yaklaşımı eleştirir ve onun bu konudaki açıklamalarını kapalı ve birbiri ile uyumsuz bulur (krş. Râzî, VIII, 126; Reşîd Rızâ, III, 358-361; bu konuda ayrıca bk. Hucurât 49/14, 17).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 624

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Kadere iman eden kederden kurtulur.”

(Deylemî, el-Müsned 1/113; Kenzü'l-Ummâl 1/106)

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