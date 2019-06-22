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22.06.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:06
22.06.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَۜ اَفَلَا تَعْقِلُونَ 

"Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz?

  Aklınızı kullanmıyor musunuz?"

(Bakara Suresi, âyet:44)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN   (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

“Haklı bile olsa çekişip didişmeyen kimseye cennetin kenarında bir köşk verileceğine ben kefilim.

Şakadan bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine kefilim.

İyi huylu kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.” 

(Ebû Dâvûd, Edeb 7. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 58; İbni Mâce, Mukaddime 7)

 

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:06
  1. 22.06.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Bakara 44
  3. aklı kullanmak
  4. çekişmek
  5. didişmek
  6. köşk
  7. iyi huylu
  8. şakadan yalan

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