22.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?"

(Mü'minûn Suresi - 115) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

İnsanlığa hitap eden bu âyet, insanın sorumlu bir varlık olarak yaratılışının en veciz ifadesi olup, bu sorumluluğu onun aynı zamanda yüksek değerini de ifade eder.

Çünkü diğer bütün canlılar yok olup giderken, yalnız insanoğlu ebedî yaşama imkânına sahip olacak, âyette işaret edildiği gibi bu da âhirette gerçekleşecektir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 47



ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Çocuklarınıza değer verin ve onları güzelce terbiye edin."



(İbni Mâce, Edeb 3; Münavî, Feyzul- Kadir, II/ 90)