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Aktüel 22 yıldır oğluna kavuşacağı günün hayalini kuruyor
Aktüel

22 yıldır oğluna kavuşacağı günün hayalini kuruyor

Muş Merkeze bağlı Yücetepe köyünde yaşayan 8 çocuk annesi Şerife Güvenç'in oğlu Mehmet Güvenç, 1999 yılında nişanlandıktan sonra düğün masraflarını karşılamak için İstanbul'a çalışmaya gitti.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 12:20:00 -
22 yıldır oğluna kavuşacağı günün hayalini kuruyor

İstanbul’da bir ekmek fırınında iş bularak çalışmaya başlayan Mehmet Güvenç, bir süre sonra terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldü. Şerife Güvenç, geçen hafta çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan ailelere katıldı. 22 yıldır görmediği oğluna kavuşacağı günün hayaliyle yaşayan acılı anne, oğluna teslim olması çağrısında bulundu.

Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 yıldır oğlunun yolunu gözlediğini söyledi.

Oğlunun, fırında çalıştığı sırada terör örgütü tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü anlatan Güvenç, "22 yıldır kendisinden bir haber alamadık. Aile olarak çok acı çekiyoruz. Her gün döneceği günü umutla bekliyoruz. Evladımın yolunu gözlüyorum. 22 yıldır damatlığını ve çeyizlerini sandıkta saklıyorum. Sabahlara kadar uyku uyumuyorum. Oğluma sesleniyorum, gel şefkatli devletimize teslim ol. Sana kimse bir şey yapmıyor, korkma" dedi.

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