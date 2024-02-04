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Siyaset 22 yılda 5 parti değiştirdi! Aşiret liderinin son partisi olay oldu
Siyaset

22 yılda 5 parti değiştirdi! Aşiret liderinin son partisi olay oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-04 11:49:00 -
22 yılda 5 parti değiştirdi! Aşiret liderinin son partisi olay oldu

Ertuş aşireti lideri İskender Ertuş, 22 yılda 5 siyasi parti değiştirdi. AK Parti, CHP ve HDP arasında gidip gelen aşiret liderinin, karar kıldığı son parti AK Parti oldu.

Van'da Ertuş aşiretini lideri İskender Ertuş, CHP'den AK Parti'ye katıldı. Ertuş'un son hamlesi, akıllara önceki yıllarda yaptığı siyasi transferleri getirdi. Ertuş, ilk olarak 2002'de AK Parti'ye katılmıştı. Ardından sırasıyla 2015'te HDP'ye, 2016'da yeniden AK Parti'ye 2022'de ise CHP'ye katılan Ertuş, geçtiğimiz günlerdeki kararıyla bir kez daha AK Parti'ye geçti.

Sözcü'de yer verilen habere göre 22 yılda 5 kez parti değiştiren aşiret lideri Ertuş'un siyasi kariyeri dikkat çekti.

Van'da Ertuş aşiretinin lideri 22 yılda 5 kez parti değiştirdi

İşte sırasıyla Ertuş'un siyasi hayatı:

1989-2002: Süleyman Demirel ve Tansu Çiller'in DYP Genel Başkanlığı döneminde 3 dönem Van Başkale Belediye Başkanlığı yapan İskender Ertuş, 2002 yılında Ak Parti'ye katıldı.
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2015: AK Parti hükümetinin çözüm sürecini başlattığı dönem, İskender Ertuş HDP'nin yolunu tuttu. Dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ertuş'un yakasına HDP parti rozetini taktı.

Van'da Ertuş aşiretinin lideri 22 yılda 5 kez parti değiştirdi

2016: Ertuş, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından HDP'den ayrılarak AK Parti'ye dönme kararı aldı. Ertuş'a parti rozetini bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

2022: Yıllar 2022'yi gösterdiğinde Ertuş bu kez CHP'ye geçti.

2024: AK Parti Başkale İlçe Başkanı Muğdat Saruhan, Ertuş'un AK Parti'ye üçüncü kez döndüğünü sosyal medyadan duyurdu. Ertuş, AK Parti'ye 1840 üye ile beraber katıldı.

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Yorumlar

Mardinli

Bu memlekette aşiret düzenini bozmadıktan sonra aşiret ağırlığını kaldırmadıktan sonra Toprak reformu yapmadıktan sonra hiçbir zaman PKK bitmez terör bitmez mafya bitmez bu gerçekleri maalesef bizi yönetenler bir türlü kabullenmek istemiyor kafalarına sokamıyor tarih boyunca bu böyledir Affedersin Anadolu insanı eşeklik yapar Bunlar da sefasını sürer Her daim hangi partiye geçseler Sonuçta kazanan yine bunlar oluyor maalesef maalesef maalesef

zalim analizci

Bu tür adamları bırak üye yapmak parti binalarının önünden dahi geçirmeyin sonra bozğunculuk yapıyorlar
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